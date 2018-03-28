Разработать макет буклета

завтра примерно с 15 часов до вечера необходимо будет сверстать буклет 2 сгиба формата а4 с обеих сторон

тех задание приготовим образцы того что нам делали и нравится покажем

просьба показать ваши примеры и цену

и обозначить готовы ли вы оперативно сделать и отработать правки