Cверстать дизайн упаковки

Необходимо сверстать дизайн упаковки на 1 стеклянную форму для запекания, как образец.

За основу берем дизайн упаковки от стеклянных контейнеров Ларакук (во вложении). Как образец для подражания вложила макет формы Pyrex.

На лицевой стороне в центре (там же где и у стеклянных контейнеров) пишем наименования товара и размер: Форма для запекания 39*23 см, 3 л. Добавляем значки, как у Pyrex снежинка -40 и градусник +300. Логотип Laracook слева оставляем.

Крылышки делаем идентичными. Убираем все значки, где 100%, делаем большими значки с посудомойкой, духовкой, микроволновкой и холодильником. Мне нравится как у Pyrex. Оставьте значок 100% экологичность - не содержит вредных веществ посередине.

На боковых крылышках оставляем значки снежинки и градусника и логотип Laracook.

Работы на час для тех, кто знает иллюстратор.

Оплата Яндекс-деньгами.

контуры формы в pdf, исходник в иллюстраторе образца прилагаю.

http://ge.tt/8wqPdJp2