Cверстать дизайн упаковки

Необходимо наполнить каталог по готовым шаблонам разделов. Дизайн придуман и утвержден, необходимо лишь аккуратно перенести информацию. Информация для наполнения и картинки в наличии. Исходники дизайна разделов в Illustrator. Если необходимо, можно работать в InDesign. Работа в ...
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Необходимо сверстать дизайн упаковки на 1 стеклянную форму для запекания, как образец.
За основу берем дизайн упаковки от стеклянных контейнеров Ларакук (во вложении). Как образец для подражания вложила макет формы Pyrex.
На лицевой стороне в центре (там же где и у стеклянных контейнеров) пишем наименования товара и размер: Форма для запекания 39*23 см, 3 л. Добавляем значки, как у Pyrex снежинка -40 и градусник +300. Логотип Laracook слева оставляем.
Крылышки делаем идентичными. Убираем все значки, где 100%, делаем большими значки с посудомойкой, духовкой, микроволновкой и холодильником. Мне нравится как у Pyrex. Оставьте значок 100% экологичность - не содержит вредных веществ посередине.
На боковых крылышках оставляем значки снежинки и градусника и логотип Laracook.
Работы на час для тех, кто знает иллюстратор.
Оплата Яндекс-деньгами.
контуры формы в pdf, исходник в иллюстраторе образца прилагаю.
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