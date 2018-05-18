Доверстать каталог

https://uralint.ru/company/ Привет, хотел еще спросить, а ты сможешь нечто подобное нарисовать?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо наполнить каталог по готовым шаблонам разделов. Дизайн придуман и утвержден, необходимо лишь аккуратно перенести информацию. Информация для наполнения и картинки в наличии.
Исходники дизайна разделов в Illustrator. Если необходимо, можно работать в InDesign. Работа в CorelDraw к сожалению не подойдет.
Оплата 200 ₽ за страницу. Ориентировочно нужно заполнить еще около 150 страниц.
Остальные подробности обсудим с исполнителем в скайпе.
Портфолио на полиграфию приветствуется.
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