Доверстать каталог

Верстка полиграфииЗавершен7 заявок271 просмотр
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Необходимо наполнить каталог по готовым шаблонам разделов. Дизайн придуман и утвержден, необходимо лишь аккуратно перенести информацию. Информация для наполнения и картинки в наличии.

Исходники дизайна разделов в Illustrator. Если необходимо, можно работать  в InDesign. Работа в CorelDraw к сожалению не подойдет. 

Оплата 200 ₽ за страницу. Ориентировочно нужно заполнить еще около 150 страниц.

Остальные подробности обсудим с исполнителем в скайпе.

Портфолио на полиграфию приветствуется.

6 лет назад
simbarus
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
olga_ks
Ольга 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 часа назад
6 лет назад
$500
14 дней
Ответственность, отвага, холодная голова и природная скромность — работать одно удовольствие 👍
Всегда на связи, оплата вовремя. Рекомендую.
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