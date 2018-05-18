Доверстать каталог

Необходимо наполнить каталог по готовым шаблонам разделов. Дизайн придуман и утвержден, необходимо лишь аккуратно перенести информацию. Информация для наполнения и картинки в наличии.

Исходники дизайна разделов в Illustrator. Если необходимо, можно работать в InDesign. Работа в CorelDraw к сожалению не подойдет.

Оплата 200 ₽ за страницу. Ориентировочно нужно заполнить еще около 150 страниц.

Остальные подробности обсудим с исполнителем в скайпе.

Портфолио на полиграфию приветствуется.