Верстка каталога

Имеется презентация в формате PDF, 4 страницы, в которой нужно заменить текст с русского на английский, тем же самым шрифтом, оформив всё 1 к 1 с оригиналом (максимально близко). Пример - 1 страница из 4х во вложении. Остальные все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать каталог (годовой отчет компании). Вариант документа уже есть на русском языке, полностью готов и сверстан. То есть креативить ничего не нужно.Задача: подготовить такую же версию документа на английском языке.Я предоставлю исходник документа на русском языке (файл в формате indd), и тексты на английском языке.
A4 полный масштаб, с разворотами между разделами в формате A3.
Количество страниц – 135.
Просьба указать стоимость и сроки выполнения задания.
Просьба выслать ссылку на примеры ваших работ.
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