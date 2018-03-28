Верстка каталога

Необходимо сверстать каталог (годовой отчет компании). Вариант документа уже есть на русском языке, полностью готов и сверстан. То есть креативить ничего не нужно.Задача: подготовить такую же версию документа на английском языке.Я предоставлю исходник документа на русском языке (файл в формате indd), и тексты на английском языке.

A4 полный масштаб, с разворотами между разделами в формате A3.

Количество страниц – 135.

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