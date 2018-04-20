Верхняя этикетка для пластиковой посуды.

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Необходимо сделать красивую оригинальную верхнюю этикетку самоклейку для пластиковой баночки.

Этикетка моделирующего геля для наращивания ногтей, круглая, диаметр 43 мм.

Тип этикетки должен быть одинаковый, с нашим названием, меняется только код и название цвета.

Примерные варианты прикрепляю.

6 лет назад
langalier
Виктор 
49 летТурция
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Alena_Kiz
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$8
2 дня
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