Верхняя этикетка для пластиковой посуды.

Необходимо сверстать каталог (годовой отчет компании). Вариант документа уже есть на русском языке, полностью готов и сверстан. То есть креативить ничего не нужно.Задача: подготовить такую же версию документа на английском языке.Я предоставлю исходник документа на русском ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать красивую оригинальную верхнюю этикетку самоклейку для пластиковой баночки.
Этикетка моделирующего геля для наращивания ногтей, круглая, диаметр 43 мм.
Тип этикетки должен быть одинаковый, с нашим названием, меняется только код и название цвета.
Примерные варианты прикрепляю.
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт6 лет назад
Имеется презентация в формате PDF, 4 страницы, в которой нужно заменить текст с русского на английский, тем же самым шрифтом, оформив всё 1 к 1 с оригиналом (максимально близко). Пример - 1 страница из 4х во вложении. Остальные все ...Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт6 лет назад
завтра примерно с 15 часов до вечера необходимо будет сверстать буклет 2 сгиба формата а4 с обеих сторон тех задание приготовим образцы того что нам делали и нравится покажем просьба показать ваши примеры и цену и обозначить готовы ...Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать дизайн упаковки на 1 стеклянную форму для запекания, как образец. За основу берем дизайн упаковки от стеклянных контейнеров Ларакук (во вложении). Как образец для подражания вложила макет формы Pyrex. На лицевой стороне в центре (там ...Завершен6 лет назад
Необходимо наполнить каталог по готовым шаблонам разделов. Дизайн придуман и утвержден, необходимо лишь аккуратно перенести информацию. Информация для наполнения и картинки в наличии. Исходники дизайна разделов в Illustrator. Если необходимо, можно работать в InDesign. Работа в ...Завершен6 лет назад
https://uralint.ru/company/ Привет, хотел еще спросить, а ты сможешь нечто подобное нарисовать?Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать оформление для нашего текста что бы на выходе получился pdf файл. Элементы дизайна/стиль надо будет взять с нашего готового дизайна сайта. Примеры того что должно получится: https://www.envion.org/en/download/envion_whitepaper.pdf https://ico.midex.com/docs/Whitepaper_RU.pdf https://docsend.com/view/qr8a4u7 https://bwex.co/whitepaper Интересует цена и сроки.Завершен6 лет назад
- $3
Доброго времени. Необходимо сверстать пару таблиц в word. В качестве результат таблицы в файлах word и pdf.Завершен6 лет назад
Требуются внештатные специалисты по распознаванию/верстке документов в MS WORD/POWERPOINT Обязанности: Распознавание документов (PDF); Верстка в MS Word/MS PowerPoint. Основные требования к кандидату: Знание специализированного ПО; Опыт работы от 2-х лет; Доступность для выполнения работ: не менее 20 часов в неделю; Готовность обучаться в ...Верстка полиграфии19 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать прейскурант по шаблону (11) в формате .psd для возможности правки в фотошопе (без картинок) -только страницы прайса, Для начала 10 страниц. Шрифт и пропорции должны быть соблюдены примеры содержания указаны в 4 документах ...Завершен5 лет назад