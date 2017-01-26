Качественный дизайн по привлекательным ценам

Варианты оплаты: Приват 24, Webmoney, Яндекс Деньги, Банковский перевод.

Что я делаю:

Дизайн сайтов

- Дизайн Landing page

- Дизайн сайта-визитки

- Дизайн интернет-магазина

- Дизайн блога

- Дизайн информационных и корпоративных сайтов. Дизайн социальных сетей, каталогов, новостных порталов, персональных страниц и т.д.

- Прототипирование дизайна.

Возможны бюджетные варианты дизайна с минимальным объемом работы и правок.

Баннеры

- JPG баннеры любой направленности

- Анимированные GIF баннеры

Другие виды дизайн-работ:

- Внутренние страницы для уже существующего сайта.

- Внутренние страницы на основе Вашего PSD.

- Частичный редизайн существующего сайта: дизайн отдельных блоков, элементов, упорядочивание элементов на странице, оптимизация, работа над удобством сайта.

- Приложения.

- Редактирование изображений.

Точную стоимость работы я могу назвать только после оценки ТЗ.

Что Вы получаете:

- Psd-макет с упорядоченными и сгруппированными слоями, соответствующий современным стандартам верстки, построенный на основе модульной сетки.

- Советы и рекомендации по улучшению конверсии, а также возможной оптимизации контента (в случае, если у вас уже есть представления о будущей структуре сайта).