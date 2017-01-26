Варианты оплаты: Приват 24, Webmoney, Яндекс Деньги, Банковский перевод.
Что я делаю:
Дизайн сайтов
- Дизайн Landing page
- Дизайн сайта-визитки
- Дизайн интернет-магазина
- Дизайн блога
- Дизайн информационных и корпоративных сайтов. Дизайн социальных сетей, каталогов, новостных порталов, персональных страниц и т.д.
- Прототипирование дизайна.
Возможны бюджетные варианты дизайна с минимальным объемом работы и правок.
Баннеры
- JPG баннеры любой направленности
- Анимированные GIF баннеры
Другие виды дизайн-работ:
- Внутренние страницы для уже существующего сайта.
- Внутренние страницы на основе Вашего PSD.
- Частичный редизайн существующего сайта: дизайн отдельных блоков, элементов, упорядочивание элементов на странице, оптимизация, работа над удобством сайта.
- Приложения.
- Редактирование изображений.
Точную стоимость работы я могу назвать только после оценки ТЗ.
Что Вы получаете:
- Psd-макет с упорядоченными и сгруппированными слоями, соответствующий современным стандартам верстки, построенный на основе модульной сетки.
- Советы и рекомендации по улучшению конверсии, а также возможной оптимизации контента (в случае, если у вас уже есть представления о будущей структуре сайта).
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