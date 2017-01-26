Volkova86

Рената Volkova86

 
37 летУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Качественный дизайн по привлекательным ценам

Варианты оплаты: Приват 24, Webmoney, Яндекс Деньги, Банковский перевод. 

     

Что я делаю:

Дизайн сайтов

- Дизайн Landing page

- Дизайн сайта-визитки 

- Дизайн интернет-магазина

- Дизайн блога

- Дизайн информационных и корпоративных сайтов. Дизайн социальных сетей, каталогов, новостных порталов, персональных страниц и т.д. 

- Прототипирование дизайна. 

Возможны бюджетные варианты дизайна с минимальным объемом работы и правок.  

Баннеры

- JPG баннеры любой направленности

- Анимированные GIF баннеры

Другие виды дизайн-работ:

- Внутренние страницы для уже существующего сайта.

- Внутренние страницы на основе Вашего PSD.

- Частичный редизайн существующего сайта: дизайн отдельных блоков, элементов, упорядочивание элементов на странице, оптимизация, работа над удобством сайта.

- Приложения.

- Редактирование изображений.

Точную стоимость работы я могу назвать только после оценки ТЗ.

Что Вы получаете:

-  Psd-макет с упорядоченными и сгруппированными слоями, соответствующий современным стандартам верстки, построенный на основе модульной сетки. 

- Советы и рекомендации по улучшению конверсии, а также возможной оптимизации контента (в случае, если у вас уже есть представления о будущей структуре сайта).

Дизайн лендингаДизайн сайтаСайт-визитка
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
DmitriyVas
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Обложка для видеокурса
Все сделано на высшем уровне. Для решения моей задачи (обложка курса + меню курса + наклейка для DVD) понадобилось 2 итерации и небольшая шлифовка результата. Все замечания Рената корректировала вовремя и ответственно. Цена и сроки меня полностью устроили. Результатом очень доволен. Рекомендую!
Все прекрасно, приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
VasilisaLo
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Дизайн страницы сайта
Задание было выполнено. Пожелания учтены. Продолжение следует...
Приятно работать, оплата своевременная. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
RSergeyRA
Сергей 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Необходимо подготовить дизайн сайта
Отличный специалист, очень понравилось сотрудничество, поначалу было сложно с точки зрения что не было понимания в предпочтениях, зато потом все стало супер, очень понравились результаты, по последним эскизам даже сложно было найти что поправить, практически принято было без правок. Рената молодец!!!
Приятно работать. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
tsytron
61 годГермания
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Ищу веб-дизайнера для доработки дизайна сайта.
Быстро и хорошо, мне понравилось и могу рекомендовать к сотрудничеству
Отличный заказчик, приятный человек. Подробное ТЗ, своевременная оплата, хорошая коммуникация, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
davidoffz
Антон 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Перекрасить элементы сайта, пересовать шапку
Работа выполнена качественно, с соблюдением сроков. Рекомендую
Приятный заказчик, рекомендую. Четко обрисовал задачу, предоставил все необходимое для работы, оперативно отвечал на вопросы. Оплата была получена сразу после выполнения.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
32 отзыва
$5/час
от $30от 2 дней
#188