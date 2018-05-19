Нужно сделать флэш-листалку размером 600х800 пикселей и одним файлов (включая видео и всё остальное, что там есть внутри). Т.е. в виде одного swf-файла. Все материалы предоставим. Требования: - формат файла .swf, - вес не более 50 Мб - ...
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Нужна обложка для видеокурса "Как читать принципиальные схемы РЗА?" под сборку в Autoplay Menu. Область электротехника, автоматика. Срок 7 дней
Требования:
1) 4 страницы – Главная + 3 стр. с разделами курса (текст и списки для меню вышлю после выбора специалиста)
2) Также нужны 3 доп. картинки – Заставка для продающей страницы (коробка с диском), коробка DVD (для печати) и диск (для наклеивания)
3) Дизайн должен быть простой, без мультипликации и пестрых цветов. Лучше всего flat
4) На выбор должно быть 3 различных варианта дизайна (на примере Заставки для продающей). Далее допиливаем самый подходящий
5) Все файлы нужны в 4 форматах png, jpg, ai, psd
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