Нужна обложка для видеокурса "Как читать принципиальные схемы РЗА?" под сборку в Autoplay Menu. Область электротехника, автоматика. Срок 7 дней

Требования:

1) 4 страницы – Главная + 3 стр. с разделами курса (текст и списки для меню вышлю после выбора специалиста)

2) Также нужны 3 доп. картинки – Заставка для продающей страницы (коробка с диском), коробка DVD (для печати) и диск (для наклеивания)

3) Дизайн должен быть простой, без мультипликации и пестрых цветов. Лучше всего flat

4) На выбор должно быть 3 различных варианта дизайна (на примере Заставки для продающей). Далее допиливаем самый подходящий

5) Все файлы нужны в 4 форматах png, jpg, ai, psd