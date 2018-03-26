UX/UI дизайн(ер) для создания интерфейса мобильного приложения

Для разработки прототипа (от wireframe до кликабельного) нужен дизайнер мобильных интерфейсов (Android, iOS).

Предпочтительна работа в proto.io. Если у Вас нет опыта - это возможность научиться новому навыку - важна внимательность, аккуратность, умение находить, замечать и использовать лучшие практики. Умение делать общепринято красиво.

Если опыт у Вас есть, и есть работы и наработанный инструмент - тоже может подойти. Важно, чтобы картинки можно было смотреть на экране мобильного телефона.

Если есть портфолио - покажите, пожалуйста.

Бюджет условен - есть два проекта и хотелось бы продолжить взаимодействие в будущем.

Ожидаю от Вас стоимости Вашей работы, портфолио мобильных интерфейсов или других, если Вы только начинаете свой путь здесь.