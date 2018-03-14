Разработка стиля/дизайна интерфейса, GUI для приложения (не веб)

$1100
Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт6 заявок293 просмотра
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Здравствуйте!

Сразу скажу: задача может показаться очень нетривиальной.

Если кратко: ищу дизайнера, который исходя из первоначальной идеи создаст уникальный стиль и уникальный GUI для разрабатываемого приложения. А затем анимирует элементы управления, спрайтовая анимация.

Если длинно. Объём работы (ориентировочный):

  • Бекграунд 1000x546px, 3D.
  • Два knob-a, похожих стилистически
  • Один switch (radio-button)
  • Две стрелочки вверх-вниз
  • Одно выпадающее меню
  • Два дополнительных диалоговых окна
  • XY-PAD
  • Несколько button-ов (кнопок)
  • Могут быть одна - две зацикленных анимации на нём (например, когда кручу ручку, появление бликов и т. п.).
  • Органичное расположение элементов интерфейса на этом бекграунде.
  • Анимация всех элементов интерфейса, большинство из которых однотипно, отличаясь лишь парой деталей.
Технический дизайн уже полностью готов и работает. То есть, продукт работоспособен и все ручки в нём уже крутятся. Осталось заменить технический дизайн на красивый и профессиональный. Думаю, если вы когда либо занимались игровой анимацией, или создавали игровые GUI, или создавали полноценные анимированные объекты на AE, то работа вам будет близка.

Примеры других GUI:

https://www.youtube.com/watch?v=CD41Nzu_MWY

https://www.youtube.com/watch?v=kyW-wuNv8Sg

Если вы добавитесь ко мне в скайпе, то могу показать прямо вживую все этапы разработки такого GUI.

Спасибо за внимание!

P. S. Бюджет указан исходя из моего собственного опыта разработки. Если он указан некорректно поставленной задаче, то дайте мне знать.

6 лет назад
hinnar
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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