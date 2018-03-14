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Разработка стиля/дизайна интерфейса, GUI для приложения (не веб)
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Здравствуйте!
Сразу скажу: задача может показаться очень нетривиальной.
Если кратко: ищу дизайнера, который исходя из первоначальной идеи создаст уникальный стиль и уникальный GUI для разрабатываемого приложения. А затем анимирует элементы управления, спрайтовая анимация.
Если длинно. Объём работы (ориентировочный):
- Бекграунд 1000x546px, 3D.
- Два knob-a, похожих стилистически
- Один switch (radio-button)
- Две стрелочки вверх-вниз
- Одно выпадающее меню
- Два дополнительных диалоговых окна
- XY-PAD
- Несколько button-ов (кнопок)
- Могут быть одна - две зацикленных анимации на нём (например, когда кручу ручку, появление бликов и т. п.).
- Органичное расположение элементов интерфейса на этом бекграунде.
- Анимация всех элементов интерфейса, большинство из которых однотипно, отличаясь лишь парой деталей.
Примеры других GUI:
https://www.youtube.com/watch?v=CD41Nzu_MWY
https://www.youtube.com/watch?v=kyW-wuNv8Sg
Если вы добавитесь ко мне в скайпе, то могу показать прямо вживую все этапы разработки такого GUI.
Спасибо за внимание!
P. S. Бюджет указан исходя из моего собственного опыта разработки. Если он указан некорректно поставленной задаче, то дайте мне знать.
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