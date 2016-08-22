DmitriyVas

Доработка дизайна обложки и содержания для видеокурса под сборку в автоплейменю.Необходимо доработать дизайн под логическое продолжение курса (все исходники имеются). Общая концепция обложки есть, нужно ее переделать в том же стиле. Переделать цвета на похожие, ...
- Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужна обложка для видеокурса. Область - электроэнергетика, образование, первая работа, помощь начинающим специалистам. Дизайн скорее всего рисованный, с изображением человека и доп. элементов. Работаю только по безопасной сделке. Итоговый материал нужен в .psd ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сделать интеграцию конкретной формы в GoogleForms (2 поля + 15 вопросов) в сервис MailerLite так, чтобы подписчик добавлялся в определенные группы рассылки в зависимости от выбранных пунктов. Алгоритм следующий: 1. Человек подписывается ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется собрать небольшую брошюру (15-20 стр.) по слайдам из Powerpoint + сделать обложку и содержание. Работаю только через безопасный платеж Файлы .pptx сюда подгружать нельзя поэтому, прикладываю один слайд в pdf, ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужна обложка для видеокурса "Как читать принципиальные схемы РЗА?" под сборку в Autoplay Menu. Область электротехника, автоматика. Срок 7 дней Требования: 1) 4 страницы – Главная + 3 стр. с разделами ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен7 лет назад
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Добрый день! Мне требуется картинка для технического видеокурса. Тема - электрические защиты трансформаторов (от коротких замыканий, перегрузки и т.д.). Задание: 1) Нужна упрощенная картинка трансформатора + щит (типа защита) + надписи ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад