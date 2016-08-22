DmitriyVas

Дмитрий DmitriyVas

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Дизайн обложки для видеокурса + содержание

    Доработка дизайна обложки и содержания для видеокурса под сборку в автоплейменю.Необходимо доработать дизайн под логическое продолжение курса (все исходники имеются). Общая концепция обложки есть, нужно ее переделать в том же стиле.  Переделать цвета на похожие, ...

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обложка для видеокурса

    Нужна обложка для видеокурса. Область - электроэнергетика, образование, первая работа, помощь начинающим специалистам. Дизайн скорее всего рисованный, с изображением человека и доп. элементов. Работаю только по безопасной сделке. Итоговый материал нужен в .psd ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать интеграцию GoogleForms c MailerLite для сегментации базы

    Нужно сделать интеграцию конкретной формы в GoogleForms (2 поля + 15 вопросов) в сервис MailerLite так, чтобы подписчик добавлялся в определенные группы рассылки в зависимости от выбранных пунктов. Алгоритм следующий: 1. Человек подписывается ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Собрать PDF-брошюру по слайдам Powerpoint

    Требуется собрать небольшую брошюру (15-20 стр.) по слайдам из Powerpoint + сделать обложку и содержание. Работаю только через безопасный платеж Файлы .pptx сюда подгружать нельзя поэтому, прикладываю один слайд в pdf, ...

    PowerPoint
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Обложка для видеокурса

    Нужна обложка для видеокурса "Как читать принципиальные схемы РЗА?" под сборку в Autoplay Menu. Область  электротехника, автоматика. Срок  7 дней     Требования:  1) 4 страницы – Главная + 3 стр. с разделами ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание логотипа и фавикона для сайта

    Придумать и сделать логотип и фавикон для сайта Проект “РЗА”(www.pro-rza.ru)Тема сайта – образовательный ресурс для электроэнергетики. Направление – защита и автоматики высоковольтных подстанций(видеокурсы, программы, консультации) Требования:- Плоский (flat)дизайн (см. примеры в Приложении 1)- Не более 2-3 ...

    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Картинка для видеокурса

    Добрый день! Мне требуется картинка для технического видеокурса. Тема - электрические защиты трансформаторов (от коротких замыканий, перегрузки и т.д.).   Задание: 1) Нужна упрощенная картинка трансформатора + щит (типа защита) + надписи ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Caliope
47 лет
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Обложка для видеокурса
Рекомендую Дмитрия, как отличного заказчика. Четкая постановка задачи, всегда на обратной связи. Оплата своевременна. Сотрудничеством осталась довольна. Благодарю.
Наталья учла все пожелания, соблюла сроки. Получился отличный продукт. Спасибо за проделанную работу.
Ответный отзыв
iskolodkin
Иван 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Собрать PDF-брошюру по слайдам Powerpoint
PowerPoint
Отличный Заказчик, чётко излагал свои пожелания и замечания, благодаря чему задачу удалось выполнить быстро и все остались довольны! Рекомендую!
Работа (создание pfd-брошюры) была выполнена быстро, качественно и в срок. Все правки Иван вносил оперативно и делал именно то, что было нужно. Самое главное - легкое общение и выполнение всех обязательств. Рекомендую!
Ответный отзыв
Volkova86
Рената 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Обложка для видеокурса
Все прекрасно, приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству
Все сделано на высшем уровне. Для решения моей задачи (обложка курса + меню курса + наклейка для DVD) понадобилось 2 итерации и небольшая шлифовка результата. Все замечания Рената корректировала вовремя и ответственно. Цена и сроки меня полностью устроили. Результатом очень доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
YogaMasha
Мария 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$29
10 баллов
9 лет назад
Картинка для видеокурса
Конструктивный подход к работе, быстрая оплата. Приятное сотрудничество.
Мне понравилась работа Марии. Не скажу, что сразу получил, что ожидал, но после нескольких итераций были готовы картинка, меню и обложка курса, которые меня полностью устроили. Работа была выполнена быстро, без задержек и отговорок. Все, что я просил - было учтено. Рассматриваю как кандидата на следующие задания. Рекомендую!
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