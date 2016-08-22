Мне понравилась работа Марии. Не скажу, что сразу получил, что ожидал, но после нескольких итераций были готовы картинка, меню и обложка курса, которые меня полностью устроили. Работа была выполнена быстро, без задержек и отговорок. Все, что я просил - было учтено. Рассматриваю как кандидата на следующие задания. Рекомендую!