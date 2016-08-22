YogaMasha

Мария YogaMasha

 
28 летРоссия/Иваново
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Vector artist

Векторная графика:

-иллюстрации

-иконки

-растр-вектор

[email protected]

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Отзывы заказчиков
Drawwind
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Нужен второй художник игра для девочек
Спасибо за работу, быстро и качественно.
Все устроило в работе, все обговорённые условия были соболюдены.
Ответный отзыв
AnnaKK
Анна 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
31 отзыв(-2)
$50
10 баллов
7 лет назад
Логотип для стилиста, визажиста
Мария — хороший ответственный исполнитель, с задачей справилась хорошо. Быстро и качественно реализует то, что необходимо. Рекомендую!
Не первый раз сотрудничаем, стабильно всё в порядке) Всё чётко по заданию и по оплате.
Ответный отзыв
momus_780
Юлия 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Фон для сайта
Очень довольна исполнителем и результатом: качественно, красиво, в срок. Рекомендую.
Интересное задание, хорошо сформулированное тз, только положительные эмоции от сотрудничества.
Ответный отзыв
DmitriyVas
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$29
9 баллов
7 лет назад
Картинка для видеокурса
Мне понравилась работа Марии. Не скажу, что сразу получил, что ожидал, но после нескольких итераций были готовы картинка, меню и обложка курса, которые меня полностью устроили. Работа была выполнена быстро, без задержек и отговорок. Все, что я просил - было учтено. Рассматриваю как кандидата на следующие задания. Рекомендую!
Конструктивный подход к работе, быстрая оплата. Приятное сотрудничество.
Ответный отзыв
guest_14715487789599
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Дизайн дисконтной карты в СorelDRAW
Отличная работа. Все сделано качественно и в срок. Учтены все пожелания заказчика.
Всё отлично
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга