Vector artist
Векторная графика:
-иллюстрации
-иконки
-растр-вектор
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
7 лет назад
Спасибо за работу, быстро и качественно.
Ответный отзыв
Все устроило в работе, все обговорённые условия были соболюдены.
$50
10 баллов
7 лет назад
Мария — хороший ответственный исполнитель, с задачей справилась хорошо. Быстро и качественно реализует то, что необходимо. Рекомендую!
Ответный отзыв
Не первый раз сотрудничаем, стабильно всё в порядке) Всё чётко по заданию и по оплате.
$30
10 баллов
7 лет назад
Очень довольна исполнителем и результатом: качественно, красиво, в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Интересное задание, хорошо сформулированное тз, только положительные эмоции от сотрудничества.
$29
9 баллов
7 лет назад
Мне понравилась работа Марии. Не скажу, что сразу получил, что ожидал, но после нескольких итераций были готовы картинка, меню и обложка курса, которые меня полностью устроили. Работа была выполнена быстро, без задержек и отговорок. Все, что я просил - было учтено. Рассматриваю как кандидата на следующие задания. Рекомендую!
Ответный отзыв
Конструктивный подход к работе, быстрая оплата. Приятное сотрудничество.
$10
10 баллов
7 лет назад
Отличная работа. Все сделано качественно и в срок. Учтены все пожелания заказчика.
Ответный отзыв
Всё отлично
Иллюстрации и Рисунки
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга