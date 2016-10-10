Логотип для стилиста, визажиста

Нарисовать логотип для сайта CookHouse.by Кук Хауз Тематика - правильные вещи для кухни (товары премиум класса) модно и со вкусом) с претензий на компанию Мирового уровня) с какой-то пикторграмой и лаконичный , можно внутри слова CookHouse. шрифт любой. Что ...
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Добрый день! Необходимо изменить Логотип визажиста (стилиста, make up, hair) под современный стиль.
Текущий логотип — прикреплён (камень с буквами EH).
Требования:
1. Из старого логотипа берём за основу только дизайн камня, НО форму камня нужно сделать более четкую с явными гранями (как восьмиугольник), в том числе гранями и внутри (как грани внутри бриллианта, алмаза).
Цвет от черного переходящий в коньячный.
Буквы заменить с русских на английские ЕН. Шрифт и расположение букв примерно как в логотипе YSL. Буквы должны быть золотые объёмные фигуры с черной окантовкой.
2. Название салона HOHLOVA Image Empair
Под чертой более мелкими буквами Style. Makeup. Hair.
3. Инициалы должны быть простыми, но изящными. БЕЗ каллиграфии! Также надпись под камнем должна быть без наклона, стильная и простая. Логотип должен отражать то, что профессия творческая.
Подведение итогов — в среду (5-го октября 2016), утром.
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