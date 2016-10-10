Логотип для стилиста, визажиста

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок935 просмотров
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#1$50

Добрый день! Необходимо изменить Логотип визажиста (стилиста, make up, hair) под современный стиль.

Текущий логотип — прикреплён (камень с буквами EH). 

Требования:

1. Из старого логотипа берём за основу только дизайн камня, НО форму камня нужно сделать более четкую с явными гранями (как восьмиугольник), в том числе гранями и внутри (как грани внутри бриллианта, алмаза).

Цвет от черного переходящий в коньячный.

Буквы заменить с русских на английские ЕН. Шрифт и расположение букв примерно как в логотипе YSL.  Буквы должны быть золотые объёмные фигуры с черной окантовкой. 

2. Название салона HOHLOVA Image Empair

Под чертой более мелкими буквами Style. Makeup. Hair. 

3. Инициалы должны быть простыми, но изящными. БЕЗ каллиграфии! Также надпись под камнем должна быть без наклона, стильная и простая. Логотип должен отражать то, что профессия творческая.

Подведение итогов — в среду (5-го октября 2016), утром.

7 лет назад
AnnaKK
Анна 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
31 отзыв(-2)
Победитель конкурса
YogaMasha
Мария 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
#1
Мария — хороший ответственный исполнитель, с задачей справилась хорошо. Быстро и качественно реализует то, что необходимо. Рекомендую!
Не первый раз сотрудничаем, стабильно всё в порядке) Всё чётко по заданию и по оплате.
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YogaMasha
Мария 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
#1
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