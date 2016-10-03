Логотип сайта

Нарисовать логотип для сайта CookHouse.by Кук Хауз Тематика - правильные вещи для кухни (товары премиум класса) модно и со вкусом) с претензий на компанию Мирового уровня) с какой-то пикторграмой и лаконичный , можно внутри слова CookHouse. шрифт любой. Что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен логотип для сайта.
Абсолютная свобода для творчества.
Тот что сейчас, не оригинален, студия подвела.
Главное, чтобы логотип соответствовал стилю сайта,
и БЫЛ ОРИГИНАЛЕН (сделан вами) А НЕ ОТКУДА ТО ВЗЯТ.
можно добавить слоган в лого или без него.
Название компании Satoshi Cash.
К слову, Satoshi это основатель криптовалюты биткоин.
Сайт: https://satoshicash.io
Конкурс проводится 3 дня.
Победители будут объявлены в понедельник 03/10/2016
Нужно чтобы по итогу работа была в векторе.
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