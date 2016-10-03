Логотип сайта

# 1 — $ 80 # 2 — $ 25 # 3 — $ 15

Нужен логотип для сайта.

Абсолютная свобода для творчества.

Тот что сейчас, не оригинален, студия подвела.

Главное, чтобы логотип соответствовал стилю сайта,

и БЫЛ ОРИГИНАЛЕН (сделан вами) А НЕ ОТКУДА ТО ВЗЯТ.

можно добавить слоган в лого или без него.

Название компании Satoshi Cash.

К слову, Satoshi это основатель криптовалюты биткоин.

Сайт: https://satoshicash.io

Конкурс проводится 3 дня.

Победители будут объявлены в понедельник 03/10/2016

Нужно чтобы по итогу работа была в векторе.