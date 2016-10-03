Разработка логотипа ( подписи) для фотографа

Семейному фотографу необходимо разработать подпись для размещения на фотографиях, также визитки и логотип который будет размещаться на полиграфии для клиентов ( конвертики для фото, пакеты). Фотограф позиционирует как- семейный фотограф, имя - Елена Павленко. Цветовая гамма : сереневый, бирюзовый, салатовый ( обсуждается). Стиль выдержанный и не наляпистый. Рисунки на логотипе приветствуются но контурные.