Разработка логотипа ( подписи) для фотографа

Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок231 просмотр
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Семейному фотографу необходимо разработать подпись для размещения на фотографиях, также визитки и логотип который будет размещаться на полиграфии для клиентов ( конвертики для фото, пакеты). Фотограф позиционирует как- семейный фотограф, имя - Елена Павленко. Цветовая гамма : сереневый, бирюзовый, салатовый ( обсуждается). Стиль выдержанный и не наляпистый. Рисунки на логотипе приветствуются но контурные.

7 лет назад
Bondarevi
41 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
tasb
48 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$30
3 дня
Хочу поблагодарить Тараса за создания моего логотипа. Он учёл все пожелания и предложил вариант, который не требовал доработок ( быстро, креативно, интересно и индивидуально). Спасибо за профиссиализм в своём деле!
Елена прекрасный заказчик. Достаточно емко поставила задачу, при этом оставив место для творчества. Коммуникабельна. Оплата своевременная. Рекомендую и надеюсь на сотрудничество :)
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