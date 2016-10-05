Логотип компании

# 1 — $ 55 # 2 — $ 25

Все детали вы найдете в документе. Если есть какие то дополнительные вопросы, прошу спрашивайте буду рад ответить.

Конкурс проводится на 5 дней. Название компании ParvBO LTD

Спасибо большое и всем удачи.