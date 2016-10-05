Логотип компании

$80
Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок833 просмотра
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#1$55
#2$25

Все детали вы найдете в документе. Если есть какие то дополнительные вопросы, прошу спрашивайте буду рад ответить. 

Конкурс проводится на 5 дней.  Название компании ParvBO LTD

Спасибо большое и всем удачи. 

7 лет назад
Bobalex1
29 летМолдова
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Победитель конкурса
katans
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
#1
Спасибо большое все очень качественно, быстро и красиво.
Спасибо большое за конкурс! Александр очень честный и общительный человек, рекомендую!!! Все отлично!)
Заявки фрилансеров
katans
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
#1
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