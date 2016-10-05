Логотип компании

Есть логотип, надо его перерисовать в современный векторный, но суть должна остаться та же. Компания занимается электронными подписями (электронными ключами), поэтому на логотипе изображены ключики и щит (безопасность). Фирменные цвета зеленый и синий, но естественно не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все детали вы найдете в документе. Если есть какие то дополнительные вопросы, прошу спрашивайте буду рад ответить.
Конкурс проводится на 5 дней. Название компании ParvBO LTD
Спасибо большое и всем удачи.
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