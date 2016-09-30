Фирменый знак + логотип для экскурсионной компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен31 заявка247 просмотров
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Здравствуйте. Нужно разработать фирменный знак + логотип для компании, проводящей экскурсии по Санкт-Петербургу.

7 лет назад
ag345665
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alexandrovav
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$20
2 дня
Очень понравилось работать с Андреем. Работа сделана быстро, все пожелания были учтены, отдельно отмечу позитивное и конструктивное общение по ходу работу. Рекомендую!
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