Логотип для проекта по ведической астрологии

Логотипы и ЗнакиЗавершен27 заявок347 просмотров
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Логотип для проекта по ведической астрологии. ТЗ скидываю в личку. Бюджет небольшой.

7 лет назад
vinart
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
GCK
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$15
2 дня
Доволен результатом, Сергей предложил 2 варианта, один из которых мы доработали и утвердили. Рекомендую!
Сотрудничеством с Виталием доволен. Всегда на связи, оплата своевременная. Рекомендую.