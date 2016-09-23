Создание фирменного логотипа.

Логотипы и ЗнакиЗакрыт44 заявки314 просмотров
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Необходимо создать логотип для предприятия, занимающегося производством колбасных изделий.

7 лет назад
frilan8552
Наталия 
63 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад