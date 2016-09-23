Требуется разработка логотипа

$15
Логотипы и ЗнакиЗакрыт12 заявок187 просмотров
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Тематика : ремонт и отделка 

Требования: простота и лаконичность, никаких строительных инструментов, домов, крыш, людей с лопатами

Это должен быть минималистический запоминающийся символ.

Название компании: INTERIA

Нужно 4-5 концептов, из которых будет выбран и доработан одни

Общение только голосовое по скайпу

7 лет назад
MTAllex
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
alexandrovav
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$15
2 дня