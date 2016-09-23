Требуется разработка логотипа

Необходимо создать логотип (эмблему) для кафе киргизской кухни.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика : ремонт и отделка
Требования: простота и лаконичность, никаких строительных инструментов, домов, крыш, людей с лопатами
Это должен быть минималистический запоминающийся символ.
Название компании: INTERIA
Нужно 4-5 концептов, из которых будет выбран и доработан одни
Общение только голосовое по скайпу
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