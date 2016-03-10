Здравствуйте, нужно сделать: 1) дизайн обложки группы ВК по продаже и покупке фототехнике. 2) дизайн логотипа, тематика та же Высылайте цены по каждому пункту и ссылки на свои примеры работ (желательно схожей тематики)
- Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, нужен прототип и дизайн посадочной страницы, тематика быстровозводимые гаражи. Пожалуйста присылайте свою бюджетную оценку.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, нужен перенести лендинг [url=https://goo.gl/Aw97x0]https://goo.gl/Aw97x0[/url] на WordPress Divi (использование темы Divi обязательное условие)Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте,нужно перенести сайт neogorod.ru на WordPress Divi с сохранением текущего функционала и добавлением блога.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Есть текст, набранный в MS Word, а так же фото исторических зданий СПб, скаченный с интернета. На их основе нужно создать рекламный раздаточный материал по интересным историческим фактам для экскурсионной компании, проводящей туры в ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Нужно разработать фирменный знак + логотип для компании, проводящей экскурсии по Санкт-Петербургу.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать логотип для интернет-магазина по торговле ювелирными украшениями. Высылайте пож-та предложения вместе с брифом для заполнения.Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт8 лет назад