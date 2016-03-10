ag345665

Погребной Алексей ag345665

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ledanada
Елена 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Верстка рекламного материала (~2-3 стр) по историческим фактам о СПб
Понравилось работать с Алексеем. На вопросы по проекту ответы получала оперативно, оплата была выполнена в срок
Очень доволен сотрудничеством с Еленой, результат даже превзошел ожидания. Рекомендую!
Ответный отзыв
alexandrovav
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Фирменый знак + логотип для экскурсионной компании
Замечательный заказчик. Доступно описал требования. Быстро нашли верное направление и реализовали проект всего за сутки. Товарищи фрилансеры, не проходите мимо этого замечательного человека! :)
Очень понравилось работать с Андреем. Работа сделана быстро, все пожелания были учтены, отдельно отмечу позитивное и конструктивное общение по ходу работу. Рекомендую!
Ответный отзыв