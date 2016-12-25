Я против войны в Украине!
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$30
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
4 года назад
Cпасибо!
Ответный отзыв
Юрий всегда на связи, отвечает на все вопросы, которые возникают во время работы
$25
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена на отлично!
Ответный отзыв
Было очень приятно работать с Ириной, всегда на связи, понятное тех задание
$16
10 баллов
6 лет назад
Ответный отзыв
Очень продуктивное сотрудничество. Постановка задачи, коммуникация на высшем уровне.
$20
10 баллов
7 лет назад
Отличный дизайнер. Прошу прощения за столь поздний отзыв - просто забыл зайти в систему. Но работать с данным человеком - одно удовольствие. Было сделано ровно столько правок сколько нужно для идеального результата.
Ответный отзыв
Задача была поставлена четко и ясно. Виталий был всегда на связи и отвечал на все возникающие вопросы почти моментально. Спасибо за работу :)
$8
10 баллов
7 лет назад
Отличный дизайнер! Рекомендую!
Ответный отзыв
Тимофей отличный заказчик Была рада сотрудничеству :)
Дизайн продукции
6 отзывов
$5/час
от $7от 5 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
4 отзыва
$6/час
от $6от 3 дней
нет рейтинга