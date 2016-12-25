ledanada

Елена ledanada

 
32 годаРоссия/Петрозаводск
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
gorinyv
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Оформление меню (еды)
Cпасибо!
Юрий всегда на связи, отвечает на все вопросы, которые возникают во время работы
Ответный отзыв
consultant-penza
46 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Разработка двух макетов сити-формата
Работа выполнена на отлично!
Было очень приятно работать с Ириной, всегда на связи, понятное тех задание
Ответный отзыв
botslave
Василий 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$16
10 баллов
6 лет назад
Разработать визитку и сверстать две рекламки по образцу
отлично
Очень продуктивное сотрудничество. Постановка задачи, коммуникация на высшем уровне.
Ответный отзыв
wvitalik
Виталий 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Визитки, наклейки и объявление для магазина электроники
Отличный дизайнер. Прошу прощения за столь поздний отзыв - просто забыл зайти в систему. Но работать с данным человеком - одно удовольствие. Было сделано ровно столько правок сколько нужно для идеального результата.
Задача была поставлена четко и ясно. Виталий был всегда на связи и отвечал на все возникающие вопросы почти моментально. Спасибо за работу :)
Ответный отзыв
semenov-t-a
Тимофей 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Нужно сделать дизайн листовки а4
Отличный дизайнер! Рекомендую!
Тимофей отличный заказчик Была рада сотрудничеству :)
Ответный отзыв
Дизайн продукции
6 отзывов
$5/час
от $7от 5 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
4 отзыва
$6/час
от $6от 3 дней
нет рейтинга