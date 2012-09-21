Необходим PHP-скрипт, который по TeacherId выводит табель учителя с расписанием групп и статусом посещаемости студентов. Скрипт должен позволять учителю редактировать посещаемость через чекбоксы, обновляя журнал посещений. В приложении предоставлены схема БД, тестовые данные и пример HTML.
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется подобрать 14 единообразных фото для товаров ВКонтакте с черно-белой гаммой и красными элементами, а также отрисовать 6 иконок для меню. Иконки должны соответствовать заданным цветам, как в логотипе. Подробности в аттаче.Переводы1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно создать прототип сайта для ведения ведомости посещения учеников. Php, на фреймворке или самописный. Нужна аутентификация, субд mysql. Сайт из 6 страниц, БД из 5 таблиц. Описание во вложении.Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
При помощи поисковиков, яндекс карты, гиc, желтые страницы и т.п. осуществить ручной поиск проектных организаций в заданном городе с областью. Организации подходящие под условия ниже занести в табличку. Требования к организации: ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
При помощи поисковиков, яндекс карты, гиc, желтые страницы и т.п. осуществить ручной поиск проектных организаций в заданном городе с областью. Организации подходящие под условия ниже занести в табличку. Требования к организации: ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
сверстать листовку. логотип и пример есть (в приложении) текст также в приложении после предварительной верстки может незначительно откорректироваться текстВерстка полиграфии13 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача: 1. сверстать листовку (печать форматом А4 и А5) (примерный образец в приложении) 2. сверстать наклейку на окно (печать размер 100*100см) (на прозрачном фоне) (примерный образец в приложении) ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно разработать логотип для "Центр развития Family". Информация о центре на сайте и в группе в контакте https://vk.com/family_cr. Логотип должен хорошо смотреться в группе в контакте. Нужен яркий красочный логотип. Основная идея ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть шаблон флеш-сайта.Разделы заполнены. http://goodtiens.spb.ru/test/site_flash2/ Необходимо: 1. Некоторые разделы сайта открываются в дополнительном окно (read more).(см скриншоты) Необходимо увеличить данное окно в 2 раза по ширине и максимально ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть интернет магазин на стандартном Shop-Script (WebAsyst). Необходимо добавить еще один тип доставки. Центр выдачи PickPoint. Как должен выглядеть модуль: Модуль должен быть копией модуля "Доставка по странам и областям ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Интернет-магазин на Shop-Script, 2000 чел/сутки, в последнее время хостинг стал жаловаться на высокую нагрузку. Есть логи access_log, error_log, логи ошибок php от самого Shop-Script и логи нагрузки (дискретизация - 15мин). Нужно ...Тестирование сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть интернет магазин на стандартном Shop-Script (WebAsyst). Необходимо доработать карточку товара. Дизайн и верстку менять не нужно. Что необходимо: 1. Вывод дополнительных картинок сделать аналогично: http://www.garderobchik.ru/item1764.html Сейчас выглядит так http://botslave.webasyst.net/shop/product/demo-product/ . Т.е. ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть php скрипт создающий watermark на сайте. Скрипт в приложении. Необходимо доработать функцию create_watermark, чтобы вывод текста был аналогичен: http://www.dealextremeru.com/productimages/d2f05c8b47e1d60470f9acb63675d81f.jpg т.е. изменить просто кол-во штампов текста. наклон 45 ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
Требуется разработать дизайн корпоративного настенного календаря. Заказчик предоставляет фотоматериалы. Нужно нестандартные варианты, что-то оригинальное 1) Вид календаря: Календарь «Моно» Размер в раскрытом виде: 300х600мм Размер в сложенном ...Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо отрисовать картинки для главного меню в корпоративном стиле. Сайт: www.euroleto.ru 1. Пример на главной странице сайта. 2. Перечень картинок: • Автохолодильники • Кухонные ножи, утварь, аксессуары • Кухонные ножи (отдельно, дополнительно) ...Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $35
Необходимо создать два календаря для двух компаний. 1) Вид календаря: Календарь «Моно» Размер в раскрытом виде: 300х600мм Размер в сложенном виде: 300х320мм Размер шпигеля: 300х280мм Размер подложки: 300х320мм Размер ...Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть видео ролик flv (01:41). Необходимо в четырех местах изменить фон. Пример кадра в приложении.Видеомонтаж7 заявокЗакрыт14 лет назад
Работала 1С8.1 + hasp emul (Win XP). Прекрасно работала. Попытался пропатчить tcpip.sys (ограничение на количество полуоткрытых соединений) Теперь 1С Выдает ошибку: "Не обнаружен ключ защиты программы". Задача исправить.Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть PDF 12 страниц. Размер страницы: 210x297 мм. размер файла 13 мб. Необходимо любым пакетом уменьшить файл до размера 6-7 мб, путем уменьшения размера страницы, с минимальным ухудшением качества. Если в профиле ...Прочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть 1С 8.1 УТ 10.3. Необходимо написать внешнюю обработку. Которая 1. откроет "Универсальный Отчет". 2. Восстановит в отчет сохраненную настройку по имени. 3. Сформирует 4. Сохранит результат в XLS97Прочее4 заявкиЗакрыт14 лет назад