botslave

Василий botslave

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Написать php скрипт табеля учителя

    Необходим PHP-скрипт, который по TeacherId выводит табель учителя с расписанием групп и статусом посещаемости студентов. Скрипт должен позволять учителю редактировать посещаемость через чекбоксы, обновляя журнал посещений. В приложении предоставлены схема БД, тестовые данные и пример HTML.

    HTMLPHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Отрисовать иконки и подобрать фотки для вконтакте

    Требуется подобрать 14 единообразных фото для товаров ВКонтакте с черно-белой гаммой и красными элементами, а также отрисовать 6 иконок для меню. Иконки должны соответствовать заданным цветам, как в логотипе. Подробности в аттаче.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Прототип сайта для ведения ведомости посещения учеников

    Нужно создать прототип сайта для ведения ведомости посещения учеников. Php, на фреймворке или самописный. Нужна аутентификация, субд mysql. Сайт из 6 страниц, БД из 5 таблиц. Описание во вложении.

    MySQLPHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ручной сбор списка организаций

    При помощи поисковиков, яндекс карты, гиc, желтые страницы и т.п. осуществить ручной поиск проектных организаций в заданном городе с областью. Организации подходящие под условия ниже занести в табличку.  Требования к организации:  ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ручной сбор списка организаций

    При помощи поисковиков, яндекс карты, гиc, желтые страницы и т.п. осуществить ручной поиск проектных организаций в заданном городе с областью. Организации подходящие под условия ниже занести в табличку.  Требования к организации:  ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать визитку и сверстать две рекламки по образцу

    Задача: 1. сверстать листовку (печать форматом А4 и А5) (примерный образец в приложении) 2. сверстать наклейку на окно (печать размер 100*100см) (на прозрачном фоне) (примерный образец в приложении) ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка логотипа

    Нужно разработать логотип для  "Центр развития Family". Информация о центре на сайте и в группе в контакте https://vk.com/family_cr. Логотип должен хорошо смотреться в группе в контакте. Нужен яркий красочный логотип. Основная идея ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Небольшая доработка флеш-сайта

    Есть шаблон флеш-сайта.Разделы заполнены. http://goodtiens.spb.ru/test/site_flash2/ Необходимо: 1. Некоторые разделы сайта открываются в дополнительном окно (read more).(см скриншоты) Необходимо увеличить данное окно в 2 раза по ширине и максимально ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Добавить модуль доставки в Shop-Script (WebAsyst)

    Есть интернет магазин на стандартном Shop-Script (WebAsyst). Необходимо добавить еще один тип доставки. Центр выдачи PickPoint. Как должен выглядеть модуль: Модуль должен быть копией модуля "Доставка по странам и областям ...

    JavaScriptWebasyst
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Найти причину высокой нагрузки на хостинг

    Интернет-магазин на Shop-Script, 2000 чел/сутки, в последнее время хостинг стал жаловаться на высокую нагрузку. Есть логи access_log, error_log, логи ошибок php от самого Shop-Script и логи нагрузки (дискретизация - 15мин). Нужно ...

    PHP
    Тестирование сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вставить скрипт jQZoom в Shop-Script (WebAsyst)

    Есть интернет магазин на стандартном Shop-Script (WebAsyst). Необходимо доработать карточку товара. Дизайн и верстку менять не нужно. Что необходимо: 1. Вывод дополнительных картинок сделать аналогично: http://www.garderobchik.ru/item1764.html Сейчас выглядит так http://botslave.webasyst.net/shop/product/demo-product/ . Т.е. ...

    HTMLWebasyst
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подправить скрипт watermark

    Есть php скрипт создающий watermark на сайте. Скрипт в приложении. Необходимо доработать функцию create_watermark, чтобы вывод текста был аналогичен: http://www.dealextremeru.com/productimages/d2f05c8b47e1d60470f9acb63675d81f.jpg т.е. изменить просто кол-во штампов текста. наклон 45 ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Оригинальный дизайн 2-х настенных календарей

    $100

    Требуется разработать дизайн корпоративного настенного календаря. Заказчик предоставляет фотоматериалы. Нужно нестандартные варианты, что-то оригинальное 1) Вид календаря: Календарь «Моно» Размер в раскрытом виде: 300х600мм Размер в сложенном ...

    Верстка полиграфии7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Отрисовка картинок для сайта

    $50

    Необходимо отрисовать картинки для главного меню в корпоративном стиле. Сайт: www.euroleto.ru 1. Пример на главной странице сайта. 2. Перечень картинок: • Автохолодильники • Кухонные ножи, утварь, аксессуары • Кухонные ножи (отдельно, дополнительно) ...

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн корпоративного календаря

    $35

    Необходимо создать два календаря для двух компаний. 1) Вид календаря: Календарь «Моно» Размер в раскрытом виде: 300х600мм Размер в сложенном виде: 300х320мм Размер шпигеля: 300х280мм Размер подложки: 300х320мм Размер ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сломался emul на 1С8.1

    Работала 1С8.1 + hasp emul (Win XP). Прекрасно работала. Попытался пропатчить tcpip.sys (ограничение на количество полуоткрытых соединений) Теперь 1С Выдает ошибку: "Не обнаружен ключ защиты программы". Задача исправить.

    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Обработать PDF

    Есть PDF 12 страниц. Размер страницы: 210x297 мм. размер файла 13 мб. Необходимо любым пакетом уменьшить файл до размера 6-7 мб, путем уменьшения размера страницы, с минимальным ухудшением качества. Если в профиле ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 1С 8.1 Простая внешняя обработка

    Есть 1С 8.1 УТ 10.3. Необходимо написать внешнюю обработку. Которая 1. откроет "Универсальный Отчет". 2. Восстановит в отчет сохраненную настройку по имени. 3. Сформирует 4. Сохранит результат в XLS97

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

worker_01
26 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$7
8 баллов
4 года назад
Отрисовать иконки и подобрать фотки для вконтакте
Сдача проекта задержалась на пару дней из-за небольших проблем с коммуникацией. Что касательно постановки задачи,оплаты и остального,то Василий хорошо справился со своей стороны. Работать с ним довольно комфортно. Рекомендую!
Спасибо Константину. Сделал быстро, все капризы и правки внес без разговоров. А главное с первого момента схватил суть задания. Хотя мы и сами до конца не понимали что хотим) Рекомендуем!
Ответный отзыв
globax
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Сломался emul на 1С8.1
Проект закрыт.
Оперативная работа. Приятный исполнитель.
Ответный отзыв
ledanada
Елена 
33 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$16
10 баллов
7 лет назад
Разработать визитку и сверстать две рекламки по образцу
Очень продуктивное сотрудничество. Постановка задачи, коммуникация на высшем уровне.
отлично
Ответный отзыв
Nikiforov
29 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа
На протяжении проекта, Василий показал себя очень терпеливым и приятным в общении человеком. Не смотря на мою не пунктуальность, Василий относился ко мне с пониманием и дал довести дело до конца). Было составлено четкое и понятное ТЗ, никаких разногласий не случилось. Оплата была произведена своевременно, без задержек. Рекомендую к сотрудничеству!
все сделано
Ответный отзыв
gontaras
Тарас 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
18 отзывов
$15
10 баллов
14 лет назад
PHP скрипт обновления 3 таблиц в MySQL
MySQLPHP
Отличный заказчик. Приятный человек. Мгновенная и полная оплата. Рекомедую
Исполнитель понравился. На код было приятно смотреть, все было выполнено быстрее срока.
Ответный отзыв