1) Написать отзывы на сайте со сводной информацией в рубриках Преподаватели и Описание школы - найти в интернете 5-6 отзывов, выполнить рерайт, + добавить 1 свой собственный нейтральный отзыв 2) На сводном сайте написать ...
Ручной сбор списка организаций
При помощи поисковиков, яндекс карты, гиc, желтые страницы и т.п. осуществить ручной поиск проектных организаций в заданном городе с областью. Организации подходящие под условия ниже занести в табличку.
Требования к организации:
1) Выбираем только те организации у которых есть сайт.
2) Нужны только организации, занимающиеся проектированием зданий и сооружений, гражданское и промышленное проектирование, проектирование загородных домов.
3) !НЕ подходят организации, занимающиеся: строительством, строительно-проектные, проектно-строительные, проектно-монтажные организации, организации, поставляющие оборудование, экологическое проектирование, экспертиза.
4) Направление деятельности нужно проверять через сайт организации. Если на сайте организации встречается информация из пункта 2, такая организация не подходит
Оплата: 7 руб за одну организацию.
Заявки фрилансеров
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