Ручной сбор списка организаций

При помощи поисковиков, яндекс карты, гиc, желтые страницы и т.п. осуществить ручной поиск проектных организаций в заданном городе с областью. Организации подходящие под условия ниже занести в табличку.

Требования к организации:

1) Выбираем только те организации у которых есть сайт.

2) Нужны только организации, занимающиеся проектированием зданий и сооружений, гражданское и промышленное проектирование, проектирование загородных домов.

3) !НЕ подходят организации, занимающиеся: строительством, строительно-проектные, проектно-строительные, проектно-монтажные организации, организации, поставляющие оборудование, экологическое проектирование, экспертиза.

4) Направление деятельности нужно проверять через сайт организации. Если на сайте организации встречается информация из пункта 2, такая организация не подходит

Оплата: 7 руб за одну организацию.