Пересмотр страниц сайта

Благодарен за качественно выполненную работу! Роман не приступил к выполнению, пока не изучил все условия и не выполнил тест. Работа была выполнена в оговоренные сроки, без задержек. Коммуникация на высоком уровне. Очень рекомендую к сотрудничеству