Пересмотр страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок261 просмотр

Добрый день.

Есть список страниц сайта (1150), собраны в таблицу. Необходимо открыть каждую страницу, посмотреть её содержимое и распределить по столбцам.

  • Если на странице есть контент - поместить URL  в столбик “Есть контент”;
  • Если на странице форма - поместить URL  в столбик “Формы”;
  • Если на странице нет контента - поместить URL  в столбик “Нет контента”.
Список будет предоставлен после назначения исполнителем.

Оплата по факту выполнения либо БС.

7 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
12 часов назад

Выбранный исполнитель

RastaMAN
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$12
1 день
Благодарен за качественно выполненную работу! Роман не приступил к выполнению, пока не изучил все условия и не выполнил тест. Работа была выполнена в оговоренные сроки, без задержек. Коммуникация на высоком уровне. Очень рекомендую к сотрудничеству
От сотрудничества с Дмитрием остались только приятные впечатления. Задача была поставлена четко и понятно, заказчик постоянно на связи, оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

RastaMAN
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад