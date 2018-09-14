Нескучная работа на развлекательном сайте. Требуется ответственный рерайтер-постер для работы на постоянной основе. В течение первых недель предоставляется индивидуальное обучение всем этапам работы. Обязанности: рерайт вирусного контента для ...
Пересмотр страниц сайта
Добрый день.
Есть список страниц сайта (1150), собраны в таблицу. Необходимо открыть каждую страницу, посмотреть её содержимое и распределить по столбцам.
- Если на странице есть контент - поместить URL в столбик “Есть контент”;
- Если на странице форма - поместить URL в столбик “Формы”;
- Если на странице нет контента - поместить URL в столбик “Нет контента”.
Оплата по факту выполнения либо БС.
Выбранный исполнитель
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