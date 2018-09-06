Рерайтер-постер на развлекательный сайт

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок441 просмотр

Нескучная работа на развлекательном сайте.

Требуется ответственный рерайтер-постер для работы на постоянной основе.

В течение первых недель предоставляется индивидуальное обучение всем этапам работы. 

Обязанности:

  • рерайт вирусного контента для женской аудитории (развлекательные статьи, советы, истории, новости);
  • публикация контента на сайт (CMS WordPress).
График:

В рабочий день нужно публиковать 12 статей, в выходной 8. Можно с опережением, чтобы можно было потом отдохнуть несколько дней.

Требование к статье:

Вирусный заголовок + описание 3 абзаца от 500 до max 3000 знаков (в среднем 1000) + фото или видео. Как правило, это поиск и рерайт (глубокий и качественный - 90+% уникальность) статей конкурентов. 

Оклад в месяц: $150 + бонусы за качество.

Оплата раз в неделю .

WordPress
7 лет назад
Yurii9904
Юрий 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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