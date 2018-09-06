Рерайтер-постер на развлекательный сайт

Нескучная работа на развлекательном сайте.

Требуется ответственный рерайтер-постер для работы на постоянной основе.

В течение первых недель предоставляется индивидуальное обучение всем этапам работы.

Обязанности:

рерайт вирусного контента для женской аудитории (развлекательные статьи, советы, истории, новости);

публикация контента на сайт (CMS WordPress).

График:

В рабочий день нужно публиковать 12 статей, в выходной 8. Можно с опережением, чтобы можно было потом отдохнуть несколько дней.

Требование к статье:

Вирусный заголовок + описание 3 абзаца от 500 до max 3000 знаков (в среднем 1000) + фото или видео. Как правило, это поиск и рерайт (глубокий и качественный - 90+% уникальность) статей конкурентов.

Оклад в месяц: $150 + бонусы за качество.

Оплата раз в неделю .