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Рерайтер-постер на развлекательный сайт
Нескучная работа на развлекательном сайте.
Требуется ответственный рерайтер-постер для работы на постоянной основе.
В течение первых недель предоставляется индивидуальное обучение всем этапам работы.
Обязанности:
- рерайт вирусного контента для женской аудитории (развлекательные статьи, советы, истории, новости);
- публикация контента на сайт (CMS WordPress).
В рабочий день нужно публиковать 12 статей, в выходной 8. Можно с опережением, чтобы можно было потом отдохнуть несколько дней.
Требование к статье:
Вирусный заголовок + описание 3 абзаца от 500 до max 3000 знаков (в среднем 1000) + фото или видео. Как правило, это поиск и рерайт (глубокий и качественный - 90+% уникальность) статей конкурентов.
Оклад в месяц: $150 + бонусы за качество.
Оплата раз в неделю .
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