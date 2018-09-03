Сайт визитка, контента не много, 2 языка
Требуется корректировка товаров
Требуется корректировка информации по товарам. Ваша примерная цена за 1 ед.
Например просто поменять цену или какое-либо инфо. Правки небольшие.
Заявки фрилансеров
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