Залить фото в вк

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Закрыт2 заявки73 просмотра

Нужно добавить фото товаров в вк, примерно 1000-1500 шт.

Фото предоставлю, описание везде одинаковое, меняется только название цвета (однотипные товары разных цветов).

7 лет назад
Natamasya
Наталья 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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