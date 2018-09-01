Требуется наполнение сайта на битрикс - недорого

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок188 просмотров

Требуется наполнение двух сайтов шаблонов наполненых демоконтентом. Демоконтент меняем на актуальный. Контент предоставляем. Требуется взаимодействие через переписку с заказчиком. 

7 лет назад
spb9160777
Алексей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров