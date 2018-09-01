Скопировать все фото с одной группы в другую

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Закрыт26 заявок266 просмотров

Фотографий около 1000 

Нужно все их залить по альбомам и изменить описание

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7 лет назад
guest_15358911412866
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров