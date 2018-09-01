Наполнить сайт контентом на wp

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Закрыт6 заявок197 просмотров

Нужно наполнить сайт на wp:

-50 статей качественно оформленных(с отступами, подзаголовками, картинками) на английском и русском языках

- Наполнить каталог предприятий - 30 штук

-Наполнить календарь мероприятий - 30 штук

Работу нужно начать завтра и закончить во вторник к 14.00 по мск

Цены предлогайте свои

WordPress
7 лет назад
denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров