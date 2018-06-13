Создать страницу в Википедии. При ответе указывайте стоимость всего проекта в рублях, какой срок потребуется на создание одной страницы, форму организации или пометку физ. лицо. Также нужны ссылки на портфолио или ранее созданные страницы в Википедии.

В результате должна быть создана страница в Википедии, которая не будет удалена в течение месяца.