Необходимо написать отзывы на яндекс маркете о Московском интернет-магазине. Оплата после проверки отзыва модераторами яндекса. Один отзыв 100 руб. Пишите мне в личку.
Отзывы о компании
Отзывы о компании:
1. Добавить отзыв на Яндекс карту (ссылку дам)
2. Добавить отзыв на Гугл карту (ссылку дам)
3. Добавить отзывы в каталоги где уже размещена компания.
Для подбора списка каталогов вводим в строку поиска поисковой системы ввести название компании (дам)
и в результатах выдачи подбираешь те каталоги где компания размещена и можно оставить отзыв.
Не менее 10 отзывов.
4. Создать вопрос и разместить ответ на https://otvet.mail.ru/ со ссылкой на сайт или
указанием компании в тексте вопросам или ответа. Вопрос любой - что скажете о компании? Где заказать ... и т.д.
Сайтов несколько. Задание дам на один сайт. После успешного выполнения переходим к следующему.
Бюджет 200 руб.
Оплата Сбер, Яд, Киви
Срок 2 дня
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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