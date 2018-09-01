Отзывы о компании:

1. Добавить отзыв на Яндекс карту (ссылку дам)

2. Добавить отзыв на Гугл карту (ссылку дам)

3. Добавить отзывы в каталоги где уже размещена компания.

Для подбора списка каталогов вводим в строку поиска поисковой системы ввести название компании (дам)

и в результатах выдачи подбираешь те каталоги где компания размещена и можно оставить отзыв.

Не менее 10 отзывов.

4. Создать вопрос и разместить ответ на https://otvet.mail.ru/ со ссылкой на сайт или

указанием компании в тексте вопросам или ответа. Вопрос любой - что скажете о компании? Где заказать ... и т.д.

Сайтов несколько. Задание дам на один сайт. После успешного выполнения переходим к следующему.

Бюджет 200 руб.

Оплата Сбер, Яд, Киви

Срок 2 дня