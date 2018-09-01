Отзывы о компании

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  2. Наполнение сайтов
Завершен9 заявок330 просмотров

Отзывы о компании:

1. Добавить отзыв на Яндекс карту (ссылку дам)

2. Добавить отзыв на Гугл карту (ссылку дам)

3. Добавить отзывы в каталоги где уже размещена компания.

Для подбора списка каталогов вводим в строку поиска поисковой системы ввести название компании (дам)

и в результатах выдачи подбираешь те каталоги где компания размещена и можно оставить отзыв.

Не менее 10 отзывов.

4. Создать вопрос и разместить ответ на https://otvet.mail.ru/ со ссылкой на сайт или

указанием компании в тексте вопросам или ответа. Вопрос любой - что скажете о компании? Где заказать ... и т.д.

Сайтов несколько. Задание дам на один сайт. После успешного выполнения переходим к следующему.

Бюджет 200 руб.

Оплата Сбер, Яд, Киви

Срок 2 дня

7 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

geolancer123
Георгий 
22 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
58 отзывов(-6)
7 лет назад
$3
1 день
Работа выполнена качественно. Рекомендую.
Всё отлично. Благодарю за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

geolancer123
Георгий 
22 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
58 отзывов(-6)
7 лет назад