Разместить по 5 ссылок на форумах на каждую статью

Есть 8 статей. Нужно на каждую разместить по 5 ссылок на разных форумах про автомобили. То есть одну статью размещаем пять раз на разных форумах про автомобили и так нужно сделать с 8 статьями. Сроки 2 дня, в итоге должно получится 40 ссылок. Цена: 150грнhttp://www.automototruck.com/index.php?t=6&id=20180http://www.cargid.com.ua/remont-i-obsluzhivanie/13-06-2018/dlya-chego-neobhodimo-promyvochnoe-maslo-id798http://www.autoconsulting.ua/article.php?sid=41538http://www.autosite.ua/novosti_avtoservis-oiler-chto-otlichaet-etot-avtoservis-ot-ostalnikh_53096.htmlhttp://www.icar.com.ua/autoinfo/electrics/rus/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE-126671.htmlhttp://infocars.org/news/techs/56134http://www.autoua.com/sovety-avtovladelcy/chto-takoe-podveska-57421http://uavto.kiev.ua/novosti/zamena-remnya-grm