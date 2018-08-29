Требуется наполнение сайта вентснаб рф, с самописной системой управления, ценами и карточками товаров. Цены, исходные данные бывают и на бумажных носителях необходимо заносить, формировать файл и его загружать на сайт. Ищу именно на долгую работу ...
Надо побликация статьи
ребята, имеется статья , политического характера. Необходимо публикация в интернете, в тематических (бизнес/политика/экономика) сайтах. Кто возьмется?
надо начинать сейчас уже. Статья готова, без ссылок и SEO заморочек.
пишите адреса сайтов и за сколько сможете публиковать. (Страна - Россия)
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