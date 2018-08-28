Сбор базы данных

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Закрыт8 заявок149 просмотров

Необходимо создать актуальную базу мобильных телефонов врачей-гематологов, патологоанатомов, морфологов, онкологов, гинекологов и урологов Москвы, Московской области и ближайших городов. БД должна содержать: ФИО, мобильный номер, ел.адрес, город, специализация, возраст(не обязательно). Возможна такая база?

7 лет назад
AliceVait
Ксения 
31 год
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров