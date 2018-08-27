Нужно оформить 50 статей в WordPress. Статьи опубликованы (подзаголовки и списки сформированы, SEO сделано) - нужно: 1. Выделить цитаты, главные мысли 2. Подобрать фото только по теме (объемы статей от 3 до 7 ...
Требуется профессионально изготовить одно объявление для сайта AVITO.
Необходимо сделать:1) Текст и «название» объявления2) Три фото-картинки (монтаж, фоторедактор)3) Разместить объявление на сайте (тест)4) Убедиться в результативности проделанной работы(отслеживание звонков в течении до 11 дней)5) Снять объявление с публикации
Заявки фрилансеров
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