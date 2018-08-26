Требуется добавить на сайт 100 позиций

Нужны разовые услуги контент-менеджера. На самописный сайт (агрегатор заведений города) нужно добавить 100 позиций. Сам самописный, админка очень простая, хотя и немного недоработана. Надо добавлять текстовую инфу (телефон, адрес, время работы заведения), предварительно поискав ее в Гугле. Также есть текст, который надо проверить на ошибки (требуются элементарные знания грамматики) и тоже добавить. Кроме того, по каждому заведению есть фотки, которые надо забрать с Гугл Диска, изменить их размер и загрузить в админку. Неудобство в том, что каждую фотку надо грузить по одной.

Есть очень подробная инструкция, по шагам, что делать.

В целом, работа не требует каких-либо специфических знаний, но нужно все сделать максимально качественно! Напишите, сколько вы возьмете за такую работу, из расчета - сумма за добавлений одной позиции.