Приветствую ищу контент менеджера для выполнения работы на сайте под вордпресс бюджет 2500 рублей подробности в файле спасибо!
Требуется добавить на сайт 100 позиций
Нужны разовые услуги контент-менеджера. На самописный сайт (агрегатор заведений города) нужно добавить 100 позиций. Сам самописный, админка очень простая, хотя и немного недоработана. Надо добавлять текстовую инфу (телефон, адрес, время работы заведения), предварительно поискав ее в Гугле. Также есть текст, который надо проверить на ошибки (требуются элементарные знания грамматики) и тоже добавить. Кроме того, по каждому заведению есть фотки, которые надо забрать с Гугл Диска, изменить их размер и загрузить в админку. Неудобство в том, что каждую фотку надо грузить по одной.
Есть очень подробная инструкция, по шагам, что делать.
В целом, работа не требует каких-либо специфических знаний, но нужно все сделать максимально качественно! Напишите, сколько вы возьмете за такую работу, из расчета - сумма за добавлений одной позиции.
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