Требуется добавить на сайт 100 позиций

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок210 просмотров

Нужны разовые услуги контент-менеджера. На самописный сайт (агрегатор заведений города) нужно добавить 100 позиций. Сам самописный, админка очень простая, хотя и немного недоработана. Надо добавлять текстовую инфу (телефон, адрес, время работы заведения), предварительно поискав ее в Гугле. Также есть текст, который надо проверить на ошибки (требуются элементарные знания грамматики) и тоже добавить. Кроме того, по каждому заведению есть фотки, которые надо забрать с Гугл Диска, изменить их размер и загрузить в админку. Неудобство в том, что каждую фотку надо грузить по одной.

Есть очень подробная инструкция, по шагам, что делать.

В целом, работа не требует каких-либо специфических знаний, но нужно все сделать максимально качественно! Напишите, сколько вы возьмете за такую работу, из расчета - сумма за добавлений одной позиции.

7 лет назад
blackbat
Андрей 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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