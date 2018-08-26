Просмотр сайтов через специальное расширение в браузере

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт18 заявок201 просмотр

В команду нужны пару исполнителей, которые будут просматривать сайты для их тестирования. Ваша задача просматривать сайты через специальное расширение. Оплата 5руб за одно выполнение. В среднем на одно выполнение уходит от 5 минут. За сутки необходимо выполнять до 100 задач.

7 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров