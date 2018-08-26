Просмотр сайтов через специальное расширение в браузере

В команду нужны пару исполнителей, которые будут просматривать сайты для их тестирования. Ваша задача просматривать сайты через специальное расширение. Оплата 5руб за одно выполнение. В среднем на одно выполнение уходит от 5 минут. За сутки необходимо выполнять до 100 задач.