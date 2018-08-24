Размещение обьявлений на сайтах по недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт16 заявок327 просмотров

Необходимо разместить обьявеления на сайтах недвижимости.

Тексты и фото будут предоставлены (либо файлом либо ссылкой на уже размещенное объявление).

При необходимости нужно регистрироваться на сайтах недвижимости (под регистрацию создаем новый емейл).

Регистрируем блоками по 10 объявлений.

Оплата из расчета 1 объявление - 10 руб.

Срок 1 день.

Бюджет 100 руб.

Оплата на сбер, яд, киви.

П.С.: Объявлений много.

7 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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