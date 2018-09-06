Требуется собрать данные с сайтов производителей товаров, и наполнить интернет-магазин на Битрикс. Загружены артикулы и описание. Необходимо дополнить карточки товаров картинками, добавив к ним водяные знаки. Производители разные. Товаров около 8000. Интересует цена ...
Контент для сайта загородной недвижимости poselkino.ru
Для выполнения этой работы от Вас требуется: усидчивость, внимательность, грамотность, и немного креативности.
Обязанность – заполнение контента на сайте, а именно карточек поселков.
На каждый поселок контент +/- идентичный. По времени 30-40 мин.
Большую часть информации необходимо будет просто брать с сайтов девелоперских компаний и дублировать их в таблицу, например удаленность от МКАД, минимальную и максимальную стоимость участка в поселке итд. Часть полей уже включает список значений, что упростит работу. Некоторые данные нужно уточнять через Яндекс Карты (померить инструментом "линейка" расстояние до водоема или найти автобусную остановку), или на Публичной Кадастровой карте уточнить вид разрешенного использования. Что касается креативности, от Вас требуется составлять небольшое описание по каждому поселку, 4-6 предложений о расположении, плюсах и минусах.
Также, к каждому поселку необходимо добавлять как минимум один отзыв.
А если поселок с проектами домов, то еще отдельно добавляем дома.
На самом деле, все просто. Почитайте мануалы и все поймете.
https://docs.google.com/document/d/1l8jsQoPGPbTv69nmoGjyMOs6E5YnqBRBgKL9Ja-q_qI/edit?usp=sharing
и по домам https://docs.google.com/document/d/1WKI5eCLGsr0d50ZRE4NxEyS4eC2mxBwBHyQe-Dw4b08/edit?usp=sharing
Оплата будет производиться отдельно за каждый поселок с отзывом - 250 руб., за каждый дом - 15 руб.
Заявки фрилансеров
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