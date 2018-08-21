Сбор и рерайтинг контента для технического справочника.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
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Необходимо собрать данные из открытых источников ( Wiki, сайты владельцев) о web сервисах, web технологиях и HTTP протоколах согласно списка.

Все данные на английском языке.

Добытую информацию необходимо обработать в части описания - доступный рерайтинг для приобретения уникальности и внести в заранее подготовленный шаблон в google DOC, согласно примера.

Использовать только добытую публично информацию, дополнительный авторский контент не требуется.

7 лет назад
CBM-outstuff
41 год
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров