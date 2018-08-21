Заполнить карточки товаров интернет магазина изображениями

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт20 заявок445 просмотров

Требуется собрать данные с сайтов производителей товаров, и наполнить интернет-магазин на Битрикс. Загружены артикулы и описание. Необходимо дополнить карточки товаров картинками, добавив к ним водяные знаки.

Производители разные. Товаров около 8000.

Интересует цена за единицу товара.

6 лет назад
Yuproject
Юрий 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров