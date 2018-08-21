Приветствую На сайте под управлением Wordpress нужно перелинковать публикации между собой. Подробности читайте в файле. Если Вы не читаете ТЗ – пожалуйста не тратьте ни свое ни мое время и ...
Наполнение сайта
Сайт teplovik.shop
Товары созданы, нужно до заполнить информацией и картинками.
Заявки фрилансеров
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