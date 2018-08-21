Нужен файл в Excel

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки157 просмотров

Срочно нужно сделать такой же шаблон как и во вложении. Оплата по факту ЯД, Вебмани, можно и Приват 300р. Срок 1 день.

7 лет назад
spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад

Выбранный исполнитель

Arjuna68
36 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$4
1 день
Отличная работа, сделана даже раньше срока. Рекомендую всем.
Адекватная цена за заказ, быстрая оплата после выполнения!

Заявки фрилансеров

Arjuna68
36 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад