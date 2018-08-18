Разобрать товары с торговыми предложениями на отдельные

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Закрыт6 заявок178 просмотров

Сейчас товары в с торговыми предложениями. 

в разложены в категории по видам ткани.

Бязь

Перкаль 

Сатин 

Внутри товара все размеры 1,5 2,0 2,0 евро, евро и семейный.

Новый каталог предполагает 

Бязь 

1,5 

2,0

2,0 евро

ит.тд 

Перкаль 

1,5

2,0 

2,0 евро.

ит.тд

Необходимо разбить товары в отдельные, то есть 1 размер = 1 товар 

Можно путем выгрузки csv либо как то  по другому.

Сайт на битриксе малый бизнес 

7 лет назад
ds-w
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

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