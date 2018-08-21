Требуется собрать данные с сайтов производителей товаров, и наполнить интернет-магазин на Битрикс. Загружены артикулы и описание. Необходимо дополнить карточки товаров картинками, добавив к ним водяные знаки. Производители разные. Товаров около 8000. Интересует цена ...
Заполнить сайт графикой и содержанием
Здравствуйте.
Установлен движок и тема для оформления в стиле landing page.
Нужно заполнить сайт сходно с 2 сайтами приложенными в файле: подобрать фото фона, написать и настроить заголовки и текст страниц.
Планируются следующие страницы:
- Главная
-- Купить квартиру
-- Продать квартиру
-- Оформить ипотеку
-- Сопроводить сделку
- О компании
- Контакты
- Карьера
В прикрепленных файлах примеры, на что ориентируемся и сайт на котором будет все исполняться с доступом, можно посмотреть, оформление легко настраивается без программирования перетаскиванием блоков.
От меня логотип и фото сотрудников, от вас вся остальная графическая часть и текст.
Жду ваших предложений цена-срок.
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