Заполнить сайт графикой и содержанием

Здравствуйте.

Установлен движок и тема для оформления в стиле landing page.

Нужно заполнить сайт сходно с 2 сайтами приложенными в файле: подобрать фото фона, написать и настроить заголовки и текст страниц.

Планируются следующие страницы:

- Главная

-- Купить квартиру

-- Продать квартиру

-- Оформить ипотеку

-- Сопроводить сделку

- О компании

- Контакты

- Карьера

В прикрепленных файлах примеры, на что ориентируемся и сайт на котором будет все исполняться с доступом, можно посмотреть, оформление легко настраивается без программирования перетаскиванием блоков.

От меня логотип и фото сотрудников, от вас вся остальная графическая часть и текст.

Жду ваших предложений цена-срок.