Работа над контентом сайта

Что есть: сайты различных школ – 16 штук

Сайт со сводной информацией по всем школам

Что нужно:

1. Собрать со всех 16-ти сайтов информацию и разместить в соответствующих разделах на сайте с общей информацией

Разделы:

- преподаватели: описание, фотография - скопировать/вставить

- школы: описание со структурой согласно техническому заданию (предоставляется) – собрать информацию с каждого сайта, привести к общему виду по ТЗ

2. Связать преподавателей с соответствующими школами (добавленного преподавателя связать со школой через Wordpress)

3. Написать отзывы в рубриках Преподаватели и Описание школы - найти в интернете 5-6 отзывав, выполнить рерайт, + добавить 1 свой собственный нейтральный отзыв.

Оплата по факту либо БС.

Срок 29.08.18.