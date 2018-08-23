Наполнение интернет-магазина

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Закрыт14 заявок202 просмотра

Задача: добавить товары со старого сайта на новый.

  • Интернет-магазин на Open Cart.
  • Добавить примерно 200 товаров.
  • Что заполнять: название, описание, seo-параметры,  параметры товара, изображения...
Требования к исполнителю:

  • работать строго по ТЗ;
  • знать HTML на уровне разметки текста;
  • быть на связи (Skype);
В заявке указывать:

  • сроки;
  • цену за один товар;
HTML
7 лет назад
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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