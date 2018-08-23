Провести переоценку товаров в 2 интернет-магазинах.

Всего 6000 товаров. Товары в обоих магазинах идентичные.Кого ищу:4 внимательных и дотошных фрилансеров (каждому по 1500 позиций).Как делать:1) В Яндексе вбиваем название товара.2) Открываем все ссылки на аналогичный товар в магазине у конкурентов. Игнорируем оптовые магазины (мин. заказ от 2000 руб. и выше)3) Фиксируем в прайсе минимальную и максимальную цену конкурентов напротив каждой позиции. Передаем таблицу мне, я проставлю актуальные цены.4) Занести актуальные цены на сайт интернет-магазина.Особенности:1) Прежде чем предлагать или использовать парсеры, убедитесь, пожалуйста, что он находит цену на точно такой же товар.2) Если ни по одной ссылке на первой странице поиска товара нет у конкурентов, такую позицию пропускаем.3) Если ссылка на товар есть, но в наличии у конкурентов его нет, такую цену не учитываем, как мин./макс.Сроки и стоимость:Предлагайте, пожалуйста, сроки и цены за весь объем работы на 1 чел (1500 поз).