Здравствуйте. Требуются услуги контент-менеджера по наполнению интернет-магазина товарами (500 штук) CMS OpenCart Указывайте цену за 1 товар в рублях и скайп для связи в режиме чата. ...
Работа для контент менеджера дописать title и H1на сайте под Wordpress
Приветствую
ищу контент менеджера для выполнения работы на сайте под вордпресс
бюджет 2500 рублей
подробности в файле
спасибо!
Заявки фрилансеров
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